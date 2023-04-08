HAK-PAR’lı siyasetçilerden federasyon vurgusu

DİYARBAKIR (K24)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu ve parti isimlerini açıkladı.

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) de bu yıl seçimlerde yer alacak partiler arasındaki yerini aldı.

Siyasetteki gelişmelere ilişkin K24’e konuşan HAK-PAR Meclis Üyesi Hanefi Eren, “Başından beri ‘Kürt halkını, gönül rahatlığıyla gidip oylarını kullanmaları için seçeneksiz bırakmayacağız’ demiştik” ifadelerini kullandı.

Hanefi Eeren, “Kürtlerle ittifak dışında hiçbir ittifakın parçası olmayacağız” dedi.

K24’e konuşan HAK-PAR Diyarbakır İl Başkanı Vasıf Kahraman, “Bildiğiniz gibi HAK-PARA, Türkiye’deki Kürtler için federasyon talep ediyor. Kürtlere statü talep eden Kürt sevdalısı halkımızı HAK-PAR bayrağı altında toplayarak seçime katılarak oylarını almak istiyoruz” dedi.

HAK-PAR’lı siyasetçiler, Kürt sorununun çözümü ve Kürtlerin ulusal haklarına kavuşmaları için en doğru modelin federasyon olduğunu belirtiyor.

Bu arada 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde HAK-PAR 109 bin 422 oy almıştı ancak yüzde 10’luk seçim barajını geçememişti.