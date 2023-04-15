Suudi Arabistan'da 'Suriye' toplantısı: Silahlı milislerin varlığı bitirilmeli

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK'e üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanlarının Cidde'de bir araya geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın davetiyle sahur vakti gerçekleşen toplantının "ortak ilgi alanına yönelik çabaları birleştirme istişareleri" çerçevesinde yapıldığı aktarılan açıklamada, toplantıda bölgedeki konu ve gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Filistin'in öncelikli meseleleri olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik uygulamaları ve işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya saldırıları kınandı.

Arap dışişleri bakanları toplantısında Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarının da istişare edildiği açıklamada, Suriye'nin Arap eksenine geri dönmesinin yanı sıra ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.

Toplantıda Suriye'deki insani krizin çözülmesi, insani yardımların tüm bölgelere ulaştırılmasının sağlanması ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenle geri gitmesinin önünü açacak şartları oluşturulması konularında mutabakat sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, terörün her türlüsü ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra Suriye'nin silahlı milislerin varlığını bitirmesi için kendi toprakları üzerindeki egemenliğini korumasını ve Suriye'nin içişlerine dış müdahalelerin sona ermesinin önemini teyit etti."

Suriye'deki Beşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.