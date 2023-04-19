Kültür-Sanat

Vogue: Kürt modacı geleneklerini korumaya kararlı bir yaratıcının hikayesini örüyor

Ünlü Amerikan moda dergisi Vogue, Kürt moda tasarımcısı Lara Dizeyi’nin çalışmalarına büyük övgüde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Lara Dizeyi Kürt modacı

HABER MERKEZİ

Vogue Arapça’da yer alan haberde, “Kürt tasarımcı Lara Dizeyi, benzersiz yaratıcı ruhunu, mirasına duyduğu derin sevgiyle birleştirerek Irak'ı kasıp kavurdu” ifadesi kullanıldı.

Dizeyi’nin tasarımlarında canlı renkler, girift desenler ve geleneksel motiflerin Kürt kültürünün gerçek bir kutlaması olarak ortaya çıktığı belirtilerek, Dizeyi için “Geleneklerini korumaya kararlı bir yaratıcının hikayesini örüyor” denildi.

Lara Dizeyi’nin “koleksiyonundaki her parçanın yalnızca Kürt geleneklerinin zengin tarihinden ve nesiller boyu aktarılan bilgiden ilham almakla kalmadığı, aynı zamanda onun imzası niteliğindeki yeteneğini ve alışılagelmişin dışında düşünme tutkusunu da içerdiği” değerlendirmesine yer verildi.

“Aile kavramının Dizeyi'nin yaptıklarının önemli bir parçasıdır” olduğu, -Ocean koleksiyonunun öne çıkan kısmının ailesine ve kültürüne gösterdiği saygı, Dizeyi tasarımının da Lara'nın, kızlarının, ailesinin ve çok değer verdiği Kürt mirasının gerçek bir yansıması olduğu ifade edildi.

Lara’nın babası ünlü şair, yazar ve şarkıcı Homer Dizeyi'nin de yalnızca Kürt kültürü üzerinde değil, Lara üzerinde de derin bir etkiye sahip olduğuna işaret edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv