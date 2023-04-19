Vogue: Kürt modacı geleneklerini korumaya kararlı bir yaratıcının hikayesini örüyor

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Vogue Arapça’da yer alan haberde, “Kürt tasarımcı Lara Dizeyi, benzersiz yaratıcı ruhunu, mirasına duyduğu derin sevgiyle birleştirerek Irak'ı kasıp kavurdu” ifadesi kullanıldı.

Dizeyi’nin tasarımlarında canlı renkler, girift desenler ve geleneksel motiflerin Kürt kültürünün gerçek bir kutlaması olarak ortaya çıktığı belirtilerek, Dizeyi için “Geleneklerini korumaya kararlı bir yaratıcının hikayesini örüyor” denildi.

Lara Dizeyi’nin “koleksiyonundaki her parçanın yalnızca Kürt geleneklerinin zengin tarihinden ve nesiller boyu aktarılan bilgiden ilham almakla kalmadığı, aynı zamanda onun imzası niteliğindeki yeteneğini ve alışılagelmişin dışında düşünme tutkusunu da içerdiği” değerlendirmesine yer verildi.

“Aile kavramının Dizeyi'nin yaptıklarının önemli bir parçasıdır” olduğu, -Ocean koleksiyonunun öne çıkan kısmının ailesine ve kültürüne gösterdiği saygı, Dizeyi tasarımının da Lara'nın, kızlarının, ailesinin ve çok değer verdiği Kürt mirasının gerçek bir yansıması olduğu ifade edildi.

Lara’nın babası ünlü şair, yazar ve şarkıcı Homer Dizeyi'nin de yalnızca Kürt kültürü üzerinde değil, Lara üzerinde de derin bir etkiye sahip olduğuna işaret edildi.