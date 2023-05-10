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Mersin’de fidye için kaçırılan Suriyeli çocuk boğularak öldürüldü

Mersin'de Suriyeli bir ailenin pazartesi günü kaybolan 12 yaşındaki çocuğu, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu.
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Çocuğun ölü bulunduğu bodrum (Foto: İHA)
Çocuğun ölü bulunduğu bodrum (Foto: İHA)
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HABER MERKEZİ

Mersin'de görev yaptığı sitede oturan Suriyeli ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen ve parayı alamayınca da çocuğu boğarak öldürdüğü tespit edilen görevli Hasan C. yakalandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in çocuğu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu.

Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuğun ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.

Suriyeli
Suriyeli çocuğu kaçıran Hasan C. onu bodrum katında bağlayarak alıkoymuş

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada çocuğun siteden ayrılmadığı tespit edildi.

Araştırmalarına devam eden polis ekipleri bodrum katına girdiğinde, kaçırılarak alıkonulan çocuğun cansız bedenini halının arasına sarılmış halde buldu.

Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Polis ekipleri cinayet şüphelisi olarak site görevlisi Hasan C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Kaynak: Ajanslar)

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