Ünlü sanatçı Zara Paşa ilk Kürtçe albümünü çıkardı

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Zara Paşa’nın “Klama Dilê Min” adlı albümünde 10 şarkı yer alıyor.

Zara Paşa, albümde yer alan “Welatê Min” adlı şarkıyı Şivan Perwer ile, “Gira Sîra” adlı şarkıyı da Tara Mamedova ile beraber seslendiriyor

10 dilde şarkı seslendiren, konserler verev Zara Paşa, Kürt olduğunu ve bununla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM), yaptıkları insani yardımlardan dolayı 2016’da Zara Paşa’ya “Barış Elçisi” unvanı vermişti.

Sanatsal çalışmaları Rusya tarafından takdir edilen Paşa’ya Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından “Rusya Federasyonu Sanatçısı” ödülü verilmişti.

Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer ile yapıkları ilk düete (Welatê Min) Rusya dağlarında klip çeken Zara Paşa, K24’e verdiği demeçte, “İcra ettiğim sanattan dolayı mutluyum, büyük sanatçı Şivan Perwer’le şarkı söylüyorum. O çocukluğumun sesi, halkımızın sesi, birlikte düet yapmamız büyük bir mutluluk” ifadelerini kullanmıştı.

Doğasının Kürdistan doğasına benzemesinden ötürü şarkıya Çerkesya dağlarında klip çektiklerini söyleyen Paşa, uluslarının nerede olurlarsa olsunlar akıllarında olduğunu ifade etmişti.

12 yıldır şarkı söylediğini ve Kürtçe bir albüm yapmak istediğini kaydeden Paşa, 3 yıl önce Kürtçe şarkısını seslendirdiğini ve Kürtçe eserlerini halkına olan borcunu ödemek için söylemek istediğini dile getirmişti.