"Kijani Kurdistan" müzik grubu Süleymaniye’de sahne alıyor

2 saat önce

Şefliğini Hogir Violin’in üstlendiği, tamamı kadın sanatçılardan oluşan "Kijani Kurdistan" (Kürdistan’ın Kızları) müzik grubu, ilk konserini Süleymaniye’de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Projenin kurucusu Hogir Violin, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, uzun süredir bu konserin üzerinde çalışıldığını belirtti. Hogir Violin, "Biz sadece bir korodan ibaret değiliz; Kürt müziğini tanıtan ulusal bir projeyiz. Bölge veya lehçe farkı gözetmeksizin, Kürdistan’ın dört parçasının sesini ve tınısını aynı sahnede buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

55 kadın sanatçıdan oluşan dev kadro

Kijani Kurdistan grubunun 25 enstrüman sanatçısı ve 30 vokalistten oluştuğunu belirten Hogir Violin, gruptaki her sanatçının, Kürdistan’ın zengin kültürel mirasının birer temsilcisi olduğunu vurguladı.

Konser programının bilimsel ve sanatsal kriterlere göre titizlikle hazırlandığını söyleyen Violin, şöyle devam etti:

"Repertuvarımız, Kürdistan’ın tüm lehçelerini ve bölgelerini temsil edecek şekilde oluşturuldu. Dinleyiciler salona girdiklerinde tüm Kürdistan’ın sesini duyacaklar. Folklorik eserlerden ulusal ezgilere kadar geniş bir yelpaze, modern ve koral bir yorumla sunulacak."

Grubun gelecek hedefi: Dünya sahneleri

Süleymaniye’deki bu ilk konserin bir başlangıç olduğunu ifade eden Hogir Violin, gelecekte Kürdistan’ın diğer şehirlerinde ve yurt dışında da sanatsal faaliyetler yürütmeyi planladıklarını dile getirdi. Projenin genç sanatçı kuşağı için bir umut kaynağı olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kijani Kurdistan müzik grubunun merakla beklenen ilk konseri, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Süleymaniye’deki Sanat Sarayı’nda (Telar-i Huner) müzikseverlerle buluşacak.

Kadınların müzikal yeteneklerini birleştirmek amacıyla kurulan Kijani Kurdistan, farklı bölgelerden gelen 25 müzisyen ve 30 ses sanatçısını bir araya getirerek ortak ve çok renkli bir sanat dili oluşturmayı amaçlıyor.