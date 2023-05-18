Politika

Rus paralı asker grubu lideri: Ortada kaldık

Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigozin, Ukrayna’yla yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut’ta Rus askerlerinin geri çekilmesini sert sözlerle eleştirdi.
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Wagner grubu üyeleri
Wagner grubu üyeleri
dünya Wagner Grubu Rus ordusu tepki

HABER MERKEZİ

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozin, bugün yayınladığı sesli mesajda Rus ordusuna eleştirilerini sürdürerek, Rus askerlerinin geri çekilmesiyle Wagner güçlerinin ortada kaldığını belirtti.

Rus askerlerinin Bahmut'ta 570 metre çekildiğini ve kendi savaşçılarının konumunun belirginleştiğini kaydeden Yevgeni Prigozin, “Rusya Savunma Bakanlığı'na kamuoyu önünde çağrı yapıyorum çünkü mektuplarım okunmuyor. Lütfen mevzilerinizi bırakmayın” dedi.

Kendilerine mühimmat verilmediğini belirterek Rusya ordusunu suçlayan Prigozin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleriyle çatıştıkları Bahmut’tan savaşçılarını çekeceklerini söylemişti.

Prigozin, daha önce de mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sorduğu videoyla gündem olmuştu.

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