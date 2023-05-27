Politika

Peşmerge Güçleri ve Irak ordusundan geniş çaplı operasyon

Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu, Germiyan - Xaneqin sınırında DAİŞ mensuplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
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kürdistan Peşmerge Güçleri Irak ordusu Germiyan Xurmatu Xaneqin DAİŞ Operasyon

GERMİYAN (K24)

K24 muhabiri Herêm Caf, sabah saatlerinde DAİŞ’e yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını aktardı.

Muhabirimizin aktardığı bilgilere göre, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun başlattığı operasyon Germesêr, Xaneqin ve Tuzhurmatu (Xurmatu) bölgelerinde gerçekleşiyor.

Operasyona Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 3’üncü, 5’inci ve 17’nci tugaylar ile Irak ordusuna bağlı çok sayıda tugay da katılıyor.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Ayrıca örgüte yönelik hava ve kara operasyonları da sürüyor.

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