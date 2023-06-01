Irak ordusundan Kürt çiftçilere tehdit

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Kürt çiftçilere yönelik baskı ve tehditler hız kesmeden devam ediyor. Irak ordusu, Kürt çiftçilerin Sergeran'da hasat, sulama ve diğer tarımsal faaliyetlerini yasaklamıştı.

Irak ordusuna bağlı 8’nci bölüğün komutanının, Sergeran nahiyesi sınırındaki 5 köydeki Kürt çitçilere tarımsal faaliyetlerini durdurmamaları durumunda tutuklanacakları tehdidinde bulunduğu bildirildi.

K24’e konuşan çiftçilerin temsilcisi Muhammed Emin, Irak ordusuna bağlı 8’nci bölüğün komutanının, kendilerine hemen Pelkana, Gabelaka, Xeraba, Şenaga ve Serbeşah köylerinde tüm tarımsal faaliyetlerini durdurmalarını aksi halde tutuklanacaklarını söylediğini belirtti.

Bağdat’taki Kürt temsilcilerin çabalarıyla geçtiğimiz haftalarda hasat yapabildiklerini belirten Muhammed Emin, Irak ordusunun bu kararının çiftçileri oldukça büyük bir zarara uğratacağını vurguladı.

Çiftçilerin temsilcisi Muhammed Emin, “Kürt temsilciler ve Kürdistan yönetimi müdahale etmeli ve Irak ordusunun bu zulmünü kabul etmemeli” ifadelerini kullandı.

Kürt çiftçilere yönelik muamele bölge sakinlerinin tepkisine neden olurken, Bağdat'taki Kürt temsilciler defalarca Iraklı yöneticilerle yaptıkları görüşmelerde ordusunun söz konusu baskılarına son verilmesi talebinde bulunmuştu.