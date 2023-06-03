Eski vekillerden Demirtaş’ın HDP eleştirilerine destek

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14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında giren Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki seçimlere oranla oy kaybetmesi ve milletvekilli sayısının azalması tartışmaları sürerken, Edirne Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eleştirileri ve aktif siyaseti bıraktığı açıklamaları yeni tartışmalara yol açtı.

K24’e değerlendirmelerde bulunan HDP’li eski vekiller, Demirtaş’ın eleştirilerini doğru bulurken, HDP’nin oy kaybıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Eski HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, HDP’nin seçimdeki başarısızlığının nedenlerini şöyle değerlendirdi:

“Anladığım kadarıyla herkes konuyu HDP’nin aday profili üzerinden tartışıyor. Ben bunun HDP’yi bir özeleştiri yapmaya yönelteceğini ve daraltabileceğini düşünüyorum. Mesele aday profili değildir. Barajın yüzde 10’dan 7’ye düşürülmesi bir rehavete sebep oldu. Baraj yüzde 10 olsaydı oyların bu durumda kalmayacağını düşünüyorum. Bu motivasyonu düşürdü. Ayrıca HDP’nin cumhurbaşkanı adayını çıkarmaması, partiyi sahiplenme duygusunun azalmasında motivasyonun düşmesinin bir başka nedendir. Genel merkez ve taşra örgütlenmelerinin, bir önceki seçimlere göre zor koşullarda yapılan seçimler için gereken hazırlıkları yapmadığı ortaya çıktı. Son eleştirim ise şu: Halkın çok daha güçlü katılımı için adaylar ortaya çıkarılabilirdi. Belki Kürdistan’da birinciliği kaptırmamıştır ama önceki seçimlerin çok gerisinde kalan bir sonuç olduğu taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği bir gerçek ve MYK toplantısında da konuşuldu.”

“KÜRDİSTANİ İTTİFAK DAHA GÜÇLÜ OLMALIYDI”

“Kürdistani İttifak’ın daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum” diyen Yıldırım, “Ama bunun tek sorumluluğunu HDP’nin kurmuş olduğu bir komisyona yüklemenin çok doğru olmayacağını belirtmek isterim. Evet, Kürdistani İttifak’ta eksiklik vardır bu, HDP de dahil olmak üzere Kürdistani partilerin ve siyasi çevrelerin tamamının eksikliğiyle gerçekleşmiştir kanaatimce. Yoksa bundan çok daha güçlü olabilirdi. Kürdistani İttifak’ı küçük buluyorum, daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“HEM DOĞRU BULDUĞUM HEM ELEŞTİRDİĞİM NOKTALAR VAR”

Demirtaş’ın HDP’ye yönelik eleştirilerine değinen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben, Demirtaş’ın önemli bir Kürt siyasetçisi olduğunu ve HDP’nin de Türkiyelileşme yüzünü oluşturan önemli kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. Eleştirilerinin yerinde olduğunu ve zaten bu eleştirilerin Demirtaş’la aynı duygu ve düşüncede olan HDP yönetimindeki bazı kişilerin de duygu ve düşüncesi olduğunu ifade etmek isterim. Benim de hem doğru bulduğum hem de eleştirdiğim noktalar var.”

Yıldırım ayrıca, 2015 seçimlerinden sonra Türkiye’de hiçbir seçimin demokratik ve hukuki olmadığını, seçimlerin güvenlikçi politikaların gölgesinde yapıldığını vurguladı.

“TİP, YEŞİL SOL PARTİ’YE ZARAR VERDİ”

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de partisine yönelik eleştirilerde bulundu:

“Daha önceki seçimlere göre HDP oy kaybetti. Bunun farklı nedenleri var. Bunu açık açık söylemek gerekiyor. HDP’nin kapatılma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti’ye geçiş sürecinde bir belirsizlik oluştu. Bunlardan daha büyük bir sorun olarak HDP’nin yaptığı ittifak ve özellikle TİP ile gerçekleşen sorunlarda ittifakın HDP’ye en az 5-8 vekil kaybettireceği belliydi. Buna rağmen TİP ayrı listede seçime girmek istedi. HDP yönetiminde de TİP’in bu tavrına ret gelmedi. HDP tabanı en politik tabandır ve bunu görüyor ve şunu söylüyor: ‘Bizim sırtımızdan TİP’i meclise taşıyorsunuz fakat 7-8 vekil kaybettirdi.’ TİP’in mantıksız bir duruştu ve Yeşil Sol Parti’ye zarar verdi.”

“YEŞİL SOL PARTİ KENDİ POLİTİKASINI İKİNCİ PLANA ATTI”

Ayrıca bizim tüzüğümüzde ve -ki o tüzüğü kendimiz yazdık- HDP’liler yazdı; 2 dönem kuralı vardır” diyen Pir, şöyle konuştu:

“Hem milletvekilleri hem genel başkanları hem yardımcılar hem de il ve ilçe yöneticileri için 2 dönem kuralı vardır. Bu kural 7 Haziran 2015 seçimlerinde çözüm süreci, İmralı heyeti derken biraz gevşetildi. Onu anlayabilirim. Ya da seçmen ona anlam verebiliyor ama bu sefer seçmen iki dönemden fazla adayları anlamlandıramadı ve bu durum HDP’ye tepkiye sebep oldu. Bir de Yeşil Sol Parti’den ziyade cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandık. ‘Erdoğan gitsin de Kılıçdaroğlu gelsin’ yaklaşımı üzerinde çok fazla duruldu. Yeşil Sol Parti kendi politikasını ikinci plana attı. Bunlar hepsi bir araya gelince Yeşil Sol Parti oy ve seçmen kaybetti.”

DEMİRTAŞ’IN ELEŞTİRİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Demirtaş’ın HDP’ye yönelik eleştirilerine destek veren eski Diyarbakır Milletvekilli Pir şunları söyledi:

“Selahattin başkanın eleştirilerinin çoğunu içerik olarak doğru buluyorum. Doğru noktalara işaret etmiştir. Fakat tarz olarak 1-2 röportajla ya da 1-2 tweetle yapılması mı gerekiyor muydu? Kendi içimizde bu tartışmayı yürütsek daha iyi olurdu bence. Katılmadığım bir nokta var o da cumhurbaşkanlığı adaylığıdır. Röportajındaki açıklamalarında Demirtaş ile HDP arasında bir görüşmenin yapıldığı ve bazı taleplerinin olduğu ve bunların kabul edilmediği anlaşılıyor. Selahattin deneyimli bir siyasetçidir. Acaba neler oldu da röportajında açıklama yapmak durumunda kaldı. Bu olay kapanmamıştır henüz, önümüzdeki süreçte belli olacaktır.”

Çarşamba günü yayımlanan yazısında HDP’yi sert bir dille eleştiren Demirtaş, Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’a verdiği söyleşide de aktif siyaseti bıraktığını ifade etti.

HDP üyeliğinden istifa etmeyeceğini söyleyen Demirtaş, 5 yıldır partisine gönderdiği mesajlara karşılık alamadığını ve cumhurbaşkanı seçiminde aday olma talebininse reddedildiğini kaydetti.