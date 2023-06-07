Cizre’de bir korucunun öldürüldüğü saldırıyı HPG üstlendi

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4 Haziran Pazar gecesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde korucu Mustafa Erdem’in bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranmış, ardından ateşe verilmişti.

Hastaneye yaralı kaldırılan Erdem, burada yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin açıklama yapan PKK’nin silahlı kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG), şu ifadelere yer verdi:

“1980 Şirnex doğumlu olan Mustafa Erdem adındaki kontra halkımızın özgürlük mücadelesine karşı suç işleyen birisidir. Bu kontra, soykırımcı düşmana hizmet ederek halkımıza karşı gerçekleştirilen saldırılarda yer alan, çeşitli suçlar işleyen, sadece Bakurê Kurdistan’da değil, Medya Savunma Alanları’nda yürütülen işgal operasyonlarında da yer alan ve birçok yoldaşımızın kanında eli olan bir kontradır. Aynı zamanda kendilerini Hançer timi olarak tanımlayan kontra timinin de komutanıdır.

Mustafa Erdem adındaki kontra yine böyle bir faaliyet içerisindeyken 4 Haziran günü saat 21.30 civarında bir birimimizle karşılaşmış ve bu birimimiz kendi inisiyatifi ile bu kontrayı cezalandırmıştır.”

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnak Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, olayla ilgili yapılan tahkikat sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birinin gözaltına alındığı bildirildi.