Haydar Şeşo: Irak hükümeti Şengal Anlaşması’nın uygulanmasından sorumlu

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Şengal’in durumu ve Şengal Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Birleşmiş Milletler’in (BM) sürekli Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını dile getirdiklerini belirten Haydar Şeşo, Irak hükümetinin Şengal Anlaşması’nın uygulanmasından sorumlu olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi siyasi partileri arasındaki özellikle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki siyasi anlaşmazlıkların tüm anlaşmaların uygulanmasına olumsuz etkide bulunduğunu söyleyen Şeşo, Şengal Anlaşması’na siyasi çekişmelerin dışında yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Irak hükümetinin Şengal Anlaşması’nı uygulamadığını belirten Şeşo “Şengal’de kenti kontrol eden yasa dışı gruplar Şengallilerin atalarının topraklarına dönmelerini engelliyor” dedi.

Washington’da temaslarda bulunan Kürdistan İçişleri Bakanı Reber Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerle Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını da ele aldıklarını belirtmişti.

Reber Ahmed, Şengal’de başta PKK olmak üzere yasa dışı grupların göçmenlerin evlerine dönüşü önünde engel olduğunu dile getirmişti.

Şengal’de normalleşmenin sağlanması ve göçmenlerin dönüşü için PKK mensupları ve diğer yasa dışı milis gruplarının kentten çıkarılması gerektiğini vurgulayan Reber Ahmed, “Irak hükümetiyle temaslarımız devam ediyor. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki dostlarımız, Şengal’de durumun normalleşmesi ve göçmenlerin dönüşü için Şengal Anlaşması’nın uygulanmasından yana” ifadelerini kullanmıştı.