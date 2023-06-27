Ekonomi

Halepçe’deki Şuşme Sınır Kapısı turistik geçişlere açıldı

Halepçe’de bulunan Şuşme Sınır Kapısı, bugün itibariyle turistik geçişlere açıldı.
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kürdistan Halepçe Sınır kapısı

HALEPÇE (K24)

Daha önce ticari geçişlere açılan sınır kapısı, Kürdistan Bölgesi ve İran yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu turistik geçişlere de açılmış oldu.

K24 muhabiri, Halepçe Valisi ve İranlı yetkililerin katıldığı resmi törenle sınır kapısının açıldığını ve iki ülke vatandaşlarının geçişlerinin sağlanacağını bildirdi.

Halepçe kent merkezine 32 kilometre mesafedeki Tewele beldesi sınırlarında bulunan sınır kapısı, Doğu Kürdistan tarafında Kirmaşan vilayetine bağlı Nosud kasabasına açılıyor.

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