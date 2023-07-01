Afganistanlı Kürt: Afganistan’da 350 binden fazla Kürt yaşıyor

WASHINGTON (K24)

Afganistanlı bir Kürt, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Washington Temsilciliği’nde Kürt kurtuluş mücadelesi tarihine ilişkin fotoğraf sergisini ziyareti sırasında K24’e yaptığı açıklamada, Afganistan’da yüzbinlerce Kürt’ün yaşadığını söyledi.

Afganistanlı Kürt vatandaşı Muhammed Nadir, sergiyi gezdiğinde Kürtlerin Afganistan’a göç etmesini hatırladığını kaydederek, Afganistan kurulunca Kürtlerin bu ülkeye göç ettiğini, daha önce de Afganistan’da Kürtlerin bulunduğunu belirtti.

Nadir, “13 ve 14’üncü yüzyıllarda orada hüküm sürdüler. Ama özellikle bizim milletimiz veya aşiretimiz bir Kürt aşireti olarak Ahmed Şah Abdali devrinde Afganistan'a gelip yerleşmiştir. Afganistan'da yaşayan ve Afganistan'da aynı ırktan ve milliyetten kardeşleriniz olan Kürt kardeşlerinizin de yiğit milletinizin birer parçası olarak birbirlerini tanımalarını ve yakından görmelerini temenni ediyorum” dedi.

“Afganistan'daki yaklaşık 350 bin ila 385 arası Kürt’ün tamamı dillerini unutmuş durumda, çok azı yaşlı ise bir dereceye kadar Kürtçe konuşmaktadır” diyen Nadir, “Kürtler hakkında duyduğum ve okuduğum her şey burada resmedilmiş. Özellikle Sayın Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani'nin resmini gördüm. Kürt kültüründen ve mücadelesinden bahseden başka resimler de gördüm. Cesur bir milletin hayatı, yiğit insanlar, imajsız efsaneler, bizde aslında bir duygu ve teşvik oluşturdu” ifadelerini kullandı.