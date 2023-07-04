50 Kürt göçmen Yunanistan açıklarında mahsur kaldı

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K24’e gönderilen videoda, Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 50 Kürt göçmenin Yunanistan açıklarındaki bir adada mahsur kaldığı ve yardım istediği görülüyor.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu göçmenler, bir haftadır söz konusu adada mahsur. İçme suyu ve gıda malzemeleri bitmek üzere olan göçmenler, bir an önce kendilerine yardım ulaştırılmasını istiyor.

Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan binlerce kişi, denizde yaşanan facialar nedeniyle yaşamını yitiriyor.