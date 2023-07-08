Diyarbekirspor’dan isim ve logo değişikliği açıklaması

HABER MERKEZİ

Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, kulüp isminin ve logosunun değiştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Kulübümüzün ismini değiştirdiğimize ilişkin olarak bugün basında yer alan haber ve tartışmalar kulübümüzün bilgisi dışında gelişmiştir.

33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz.

Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbekirspor’un isiminin değiştirilerek yeni isminin Mezopotamyaspor olduğu ve bu yeni isminin de TFF tarafından onaylandığı iddia edilmişti.

Marka tescilinin Türk Patent Kurumu'nca yapılmasının ardında isim hakkının da resmiyet kazanmasıyla Diyarbekirspor'un yeni sezonda Mezopotamyaspor ismiyle ligde mücadele edeceği ileri sürülmüştü.

Ayrıca Mezopotamya Spor'un amblemi ile Ermenistan armasının benzerliği ise Diyarbekirspor taraflarının tepkisini çekmişti.