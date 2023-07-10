Almanya başkonsolos yardımcısı: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle güçlü ilişkilerimiz var

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Yardımcısı Sven Mossler, “Siyasetten askeriyeye, kültürden ekonomik kalkınmaya kadar farklı alanlardaki birçok projede aktif katılım gösterdik. Bildiğiniz gibi Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecinde de aktifiz. Askerlerimiz, kahraman Peşmergelerin kabiliyetlerinin arttırılması için yakın işbirliği içinde” dedi.

Mossler, “Özellikle de işbirliği ve kalkınma konusunda aktif davrandık. Ezidi toplumunu yakından izledik. Göçmenlerle mülteciler konusunda da genel olarak tavrımız buydu. Şimdi de iklim değişikliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinde faaliyet gösteriyoruz. Çok iyi bir enstitümüz var, bu da kültürel ortaklığımızdır. Film festivalleri ve konserler düzenliyor. Erbil Kalesi’nde Almanya-Fransa Merkezi açma planımız var. Bildiğiniz gibi Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani temelini attı” diye konuştu.

Almanya ile Kürdistan Bölgesi üniversiteleri arasında akademik değişim projesi olduğunu da anımsatan Mossler, “Eğitimin, her toplumun gelişmesinin yapı taşı olduğuna inanıyorum. Bu alanda da faaliyetlerimizin olmasından mutluyum. Genel olarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle güven ve ortak çıkarlar temelinde güçlü bir ilişkimiz var. Birçok Alman üst düzey yetkilinin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ettiğine tanıklık ettik. En son Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir ziyaret gerçekleştirdi” dedi.

Erbil Başkonsolosu Yardımcısı Sven Mossler, Neçirvan Barzani’nin de yakın zamanda Berlin’i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüştüğünü hatırlatarak, “Bu, güçlü ilişkilerimizin olduğunun belgesidir” ifadesini kullandı.