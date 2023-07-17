Irak, Suriye üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

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Irak Hükümeti Sözcüsü Basim Avadi, Irak’ın Suriye’nin Banyas Limanını petrol ihracatı için yeniden kullanmayı düşündüğünü söyledi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim Avadi yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Suriye ziyaretinin, çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin gelişimi için önemli olduğunu belirtti.

Sudani’nin ziyaretinin, 2010’dan bu yana Irak’tan Suriye’ye başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu kaydeden Avadi, “Irak, petrolünü ihraç etmek ve yeni limanlardan alıcı bulmak için yeni limanlar arıyor. Irak, Suriye'nin Akdeniz'e uzanan Banyas limanına Irak petrol boru hattını yeniden canlandırmak için Suriye ile görüşmeye hazır” dedi.

Avadi, “Irak, önerilen fikri hayata geçirmek için Suriye'deki durumun normalleşmesini ve ülkede güvenlik istikrarının sağlanmasını bekliyor. Banyas limanı, Irak'ın petrol ihracatına yeni bir fırsat sunarak petrolün Akdeniz'e daha hızlı ulaşmasını ve alıcı bulmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Akdeniz kıyısında büyük limanlarının olduğunu kaydeden Avadi, “Suriye, Irak'ın toparlanmaya yönelik yol haritasına katılmayı kabul ederse, Irak, Türkiye ve Suriye arasındaki kara, demiryolu ve liman bağlantılarına katılabilir. Bu, Suriye'ye büyük bir mali fayda sağlayacaktır” diye konuştu.