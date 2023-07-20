Erbil’den İngiltere’nin insan hakları raporunun Kürdistan Bölgesi bölümüne ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Uluslararası Örgüt Raporlarını Değerlendirme Komitesi Ofisi (OCIA), İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın dünya çapında insan hakları ve demokrasiye ilişkin yıllık raporunda Kürdistan Bölgesi'ndeki insan haklarını içeren bölüme ilişkin açıklama yayınladı.

İngiltere Dışişleri’nin 2022 raporunun Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilgili bölümünde kadın hakları, etnik azınlıkların hakları, basın özgürlüğü ve gösteri yapma hakkının yer aldığı kaydedilirken, Kürdistan Bölgesi'nde arama emri olmadan kimsenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadığı ifade edildi.

Bunun, Kürdistan Bölgesi'nin yasal ve uluslararası prosedürlere olan bağlılığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, “Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Hükümeti, barışçıl protesto hakkını korumak için kararlı önlemler almış olup basının herhangi bir yasal ihlal olmaksızın görevlerini yerine getirmesine saygı duymaktadır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının bilgi edinme hakkından yararlanabilmesi için devlet kurumları şeffaf ve demokratik süreci pekiştirme taahhüdü ile hareket etmektedir. Kürdistan Parlamentosu, 2013 tarihli 11 sayılı Bilgi Edinme Yasasını kabul etti ve geçerli yasaların gözden geçirilmesi amacıyla uyum konusunda yakın zamanda daha fazla müzakere yapıldı. Öte yandan, gazeteciler ve medya kuruluşları sürekli olarak bilgi talep etme ve bilgi edinme hakkına sahiptir.”

“Mahkemelerde tarafsızlığın korunması ve sağlanması amacıyla bölgenin özgür ve bağımsız bir yargı sistemine sahip olduğunu ve bu konudaki tutumunu ifade ettiğini yineliyoruz” denilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde yargının, iç yasaların adil bir şekilde uygulanmasını ve uluslararası ilkelerin desteklenmesini garanti ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nde namus cinayetlerinin müebbet hapisle ile cezalandırıldığı kaydedilirken, “Bu bağlamda, Kürdistan Parlamentosu 2015 tarihli 3 Sayılı Kanun'u kabul ederek Irak Ceza Kanunu'nun 40. Maddesi hükümlerini askıya aldı” denildi.