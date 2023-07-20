Kafkasya Kürtleri kültürlerini korumaya çalışıyor

BAKÜ (K24)

Dünyada Kürtlerin yaşadığı coğrafyalardan biri de Kafkasya.

Kafkasya Kürtlerinin büyük bir bölümü Azerbaycan’da, savaş, kaos ve ekonomik sebeplerden dolayı da Azerbaycan’daki Kürtlerin çoğu Bakü’de yaşıyor.

Kapılarını K24’e açan Bakü’de yaşayan Kürtler, kültürlerini ve dillerini korumaya çalıştıklarını belirtiyor.

Bakü’de yaşayan Kürtlerden biri olan gazeteci ve yazar Tahir Süleyman, “Diplomat” adlı bir gazete çıkarıyor. Haftalık olarak yayımlanan gazetede Kürtlerle ilgili gelişmeler yer alıyor. Tahir Süleyman, ekonomik sıkıntılardan dolayı gazeteyi evinde hazırlıyor.

“Yaklaşık 21 yıldır bu gazeteyi çıkarıyorum” diyen Tahir Süleyman, “Bu gazeteyi Kürtçe, Türkçe, Azerice ve Rusya olarak çıkarıyoruz. Dört dille Kürdistan’a gönderiyoruz. Pandemi dönemine kadar ticaret yapıyordum ve ekonomik durumumuz iyiydi ancak şu anda durum pek de iyi sayılmaz. Evimin bir bölümünü gazetenin hazırlanması için ayırdım. Bu gazeteyi tek başıma çıkarıyorum, kimse bana yardım etmiyor” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin efsanevi lideri Mele Mustafa Barzani 1950’li yıllarda bir süre Kafkasya’da kalıyor.

Bakü Kürtlerinden olan 85 yaşındaki Cemila Wezir, ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani’yle ilgili anısından bahsediyor.

O dönem 12 yaşında olduğunu belirten Cemila Wezir, Mele Mustafa Barzani’yi Taşkent’te gördüğünü söylüyor.

Anısından bahsederken duygulanan Cemila Wezir, şunları anlattı:

“Kapı açıldı ve içeri birinin girdiğini gördüm. İçerideki herkes ayağa kalktı. Amcama onun kim olduğunu sordum. Amcam ‘O Mele Mustafa Barzani’dir, generaldir’ dedi. Hayatını Kürtlere adayan Mele Mustafa Barzani’yi gördüğüm için çok mutluyum. Onun yanında oturduğum ve kendisiyle konuştuğum için çok gururluyum. Allah rahmet eylesin. Çocukları da kendisine benziyor. Kürdistan’ı görmek istiyorum. Milletimin mutluluğunu görmek istiyorum. Irak Kürdistanı’nda Kürdistan hükümetinin olduğunu görmek istiyorum. Çok şükür ki Barzani’nin oğludur, babası çok iyi bir insandı.”

Azerbaycan Kürtlerinin sayısı tam olarak bilinmezse de sayı yüz binlerle ifade ediliyor. Asimilasyon ve farklı farklı nedenlerden dolayı Azerbaycan Kürtleri arasında Kürtçe unutulmuş olsa da dillerini korumaya çalışan aileler de var.

İyi ve kötü günlerde bir araya gelen ve kültürlerini koruma çabasını sürdüren Bakü Kürtlerinin çoğu en büyük dileklerinin Kürdistan Bölgesi’ni görmek olduğunu dile getiriyor.