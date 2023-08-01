Hindularla Müslümanlar çatıştı: Ölü ve yaralılar var

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Hindistan’ın Haryana eyaletinde başkent Yeni Delhi’nin 50 kilometre uzağında bulunan Nuh bölgesinde Hindu bir grup ile Müslüman bir grup arasında çatışma çıktı.

Dini bir geçit töreni sırasında bir grubun taş fırlatıp arabaları ateşe vererek başlattığı çatışmalarda bilanço ağır oldu.

Nuh bölgesi polis departmanı sözcüsü Krishab Kumar yaptığı açıklamada, “Cenaze alayı bir tapınaktan diğerine geçiyordu, ancak yolda iki grup arasında çıkan çatışmalar 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Ölenlerden 2’si polisin sivil güçlerle çatışmalarda polise yardım eden gönüllü muhafız ekibindendi” dedi.

Toplam 10 güvenlik gücünün yaralandığı çatışmalarda bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken çatışmalar nedeniyle internete erişim de kısıtlandı.

Öte yandan Haryana eyaletinde yer alan Gurugram kentinde de dün akşam saatlerinde bir caminin ateşe verilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken birçok kişi yaralandı. Gurugram Polisi, çatışmaların yaşandığı bölgede sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak camiyi ateşe verenlerin kimliklerinin tespit edildiğini ve birçoğunun yakalandığını dile getirdi.

Haryana Eyaleti Başkanı Manohar Lal Khattar da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada çatışmaları kınayarak, “Suçlular ne olursa olsun bağışlanmayacak ve onlara karşı en sıkı cezalar verilecek” dedi.