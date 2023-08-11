Ekonomi

‘Ekonomideki kriz nedeniyle Kürtçe kitap satılmıyor’

Türkiye’de artan döviz kuru ve Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle Kürtçe kitapların satışları azaldı.
author_image Sıddık Eren
Foto: Adem Özgür/Arşiv
Foto: Adem Özgür/Arşiv
kürdistan Kürt yayıncılığı Kürtçe kitap ekonomik kriz

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye'de artan döviz kuru, TL’nin değer kaybı ve KDV artışı, tüm girdi kalemlerinde dışa bağımlı olan yayıncılık sektöründe ciddi bir ekonomik krize neden oldu.

Büyük bir krize giren sektörde çoğu yayınevi ya kitap basmıyor ya da kitap basarken daha az ve seçici davranıyor. 

Kürt yayınevleri de yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal durumdan olumsuz etkilendi.

K24’e konuşan Pirtûkakurdî Koordinatörü Bawer Berşev, Kürtçe kitap okurunun azlığından söz etti.

Türkçe kitap okurunun sayısının Kürtçe kitap okuruna göze fazla olduğunu dile getiren Berşev, ekonomideki dalgalanmanın da Kürt yayıncılığını olumsuz etkilediğini kaydetti.

K24’e konuşan yayıncı Azad Zal da bir yıl önceki maliyetlerinin bugüne kıyasla 5 kat arttığını söyledi.

Kağıt fiyatlarının 5 kat arttığından söz eden Zal, bunun yayıncılığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Büyük miktarlarda baskı yapamadıklarını a söyleyen Zal, “Maliyetler yüksek olduğu ve okuyucu sayımız azaldığı için daha fazla kitap basamıyoruz. 5 liraya satılan kitap şimdi 60-70 lira” dedi.

Bawer Berşev ve Azad Zal

 

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