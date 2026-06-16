Petrol şirketleri gelecek hafta üretime yeniden başlayacak
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Şerwan Duberdani, Başbakan Ali Falih Zeydi’nin petrol şirketlerine güvenlik garantisi verdiğini belirterek, petrol şirketlerinin gelecek hafta üretime yeniden başlayacağını söyledi.
Kurdistan24’e açıklama yapan Şerwan Duberdani, petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmelerde buludu.
Ali Falih Zeydi’nin petrol şirketlerine güvenlik garantisi verdiğini belirten Duberdani, "Petrol şirketleri önümüzdeki haftadan itibaren üretime yeniden başlayacak." dedi.
Duberdani ayrıca, ilk aşamada şirketlerin günlük 200 bin varil petrol üretimi gerçekleştireceğini kaydetti.
Erbil’e hava savunma sistemi konuşlandırılacağını belirten Duberdani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin da söz konusu sistemin kurulmasına onay verdiğini ifade etti.