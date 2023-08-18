Mardin, Maraş ve Urfa’da trafik kazaları: 1 ölü, 16 yaralı

HABER MERKEZİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Turgutlu köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARAŞ

Maraş’ın Afşin ilçesinde beton mikseri ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 46 D 7154 plakalı beton mikseri, Afşinbey Mahallesi'ndeki asri mezarlık civarında M.K. idaresindeki 46 HT 756 plakalı pikap ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile pikapta bulunan A.A, M.Ö, A.K, H.K. ve Ö.Y yaralandı.

Kazanın şiddetiyle pikapta sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Öte yandan Maraş’ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, Maraş” Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında, F.F'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç, P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Maraş-Adana kara yolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

URFA

Urfa’nın Birecik ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki iş makinesi, Mezra Mahallesi’nde manevra yaptığı sırada Sakine Altuntaş'a (54) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İş makinesi operatörü A.Ç. gözaltına alındı. (Kaynak: AA, İHA)