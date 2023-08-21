Şam’da bir Kürt, rejim cezaevinde işkence altında öldü

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Afrin’in Coqê köyünde ikamet eden Mustafa Şêxo Bekir Kürt sivilin, 15 Ağustos’ta Şam'da Suriye rejimine ait bir cezaevinde gördüğü ağır işkence sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rejimin güvenlik yetkililerinin Mustafa Şêxo Bekir'in ailesine baskı uygulayarak, naaşını Şam kırsalındaki Qetana kasabasındaki bir mezarlığa gömmeye zorladığı öğrenildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün paylaştığı bilgiye göre, bir yılı aşkın süredir Şam'ın kuzeyindeki Kalamun bölgesine bağlı Cercir köyünde yaşayan Mustafa Şêxo Bekir (55) annesiyle birlikte 1 Şubat’ta Şam'da gözaltına alındı. Annesi 30 milyon Suriye Lirası karşılığında serbest bırakılırken, Mustafa ise Şam’daki bir güvenlik merkezine götürüldü.

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri, Suriye’de 12 yıldır devam eden iç savaş boyunca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve rejimini, muhaliflerini hapishanelerde sistematik olarak işkence ederek öldürmekle suçluyor.

Ayrıca, Suriye İnsan Hakları Ağı’nın istatistiklerine göre Suriye rejimi, adlarını, yerlerini ve akıbetlerini açıklamadan 215 binden fazla kişiyi cezaevlerinde tutuyor.