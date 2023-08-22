Kardinal Sako: Irak Cumhurbaşkanı anayasanın koruyucusu olsaydı İngiliz vatandaşlığından  vazgeçerdi

HABER MERKEZİ

Irak ve dünya Keldani Katolikleri Patriği Louis Rafael Sako, Irak Cumhurbaşkanı’nın anayasayı ve yasaları ihlal ettiğini söyleyerek, "Eğer gerçekten anayasanın koruyucusu olsaydı, eski Irak Cumhurbaşkanının yaptığı gibi İngiliz kimliğinden vazgeçerdi" dedi.

Görüntülü bir açıklama yayınlayan Irak ve dünya Keldani Katolikleri Patriği Louis Rafael Sako, “Irak Anayasasını korumaya yemin eden Irak cumhurbaşkanı, anayasayı ve hukuku ihlal etmiştir. Bu süre zarfında Irak hükümet yetkililerinden hukukun gücü ve ayrımcılığa uğramadan tüm vatandaşları korumanın önemi hakkında çeşitli açıklamalar duyuyoruz. Hukuka uyulduğu ülkelerde hukuk, halkın iktidarının başlığıdır ama bizim ülkemizde maalesef böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Sako sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak'ta yasa yalnızca sıradan vatandaşlara uygulanıyor, yetkililere değil. Cumhurbaşkanı anayasayı koruyacağına yemin etti ama karşılaştığım şey hukukun ve anayasanın ihlaliydi. Özellikle de 10 yıl önce beni Keldani Kilisesi'nin başına atayan başkanlık kararnamesinin geri çekilmesiyle. Irak Cumhurbaşkanı anayasaya uysaydı, anayasanın 184. maddesine göre eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in daha önce yaptığı gibi İngiliz kimliğinden vazgeçmesi gerekirdi.”

2003’te 1 buçuk milyon olan Irak Hristiyanlarının sayısının şu an 150 bin olduğu tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Haşdi Şabi bünyesindeki Babiliyyun Hareketi lideri Reyyan Keldani ile Irak Keldani Katolikleri Patriği Louis Rafael Sako arasında yaşanan tartışmanın ardından Irak Cumhurbaşkanı Reşid, 2013 tarihinde çıkan 147. sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal ederek Luois Sako'yu görevinden azletmişti.

Kararın Keldani Babiliyyun Hareketi'nin baskısı sonucu alındığı iddia edilmişti.

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından 2013 yılında çıkarılan kararnameyle Luois Rafael Sako, Keldani Kilisesi Patriği olarak atanmıştı.

Kardinal Sako söz konusu karar ardından Bağdat’taki karargahından çekilerek Erbil’e taşınmayı kararlaştırmıştı.