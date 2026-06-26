Zelenskiy'den Rusya'ya operasyon talimatı

5 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güvenlik Servisi (SBU) ile yaptığı istişarelerin ardından, "savaşı sona erdirmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak" amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyonu onayladığını açıkladı.

Savaşın 1584'üncü gününde Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta bulunan Ufa'daki iki petrol rafinerisini ve cepheye 300 kilometre mesafedeki Krasnodar bölgesinde bir petrol deposunu daha vurduğunu belirtti.

Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Krasnoarmeysk ilçesinin yetkilileri de Poltavskaya'daki bir petrol deposunun isabet aldığını doğruladı.

Kırım'da elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi

Ukrayna saldırılarının ardından Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'da elektrik kesintilerinin artırılacağı bildirildi.

Bölgenin Rusya tarafından atanan valisi, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırıların Kırım'ın en büyük şehri Sivastopol'ü karanlıkta bıraktığını kaydetti. Yarımadada yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle halka benzin satışı tamamen yasaklandı.

Kırım sınırındaki Herson bölgesinin Rus kontrolündeki bölümlerinde de elektriğin tamamen veya kısmen kesildiği aktarıldı. Kırım'ın Rus valisi Sergey Aksyonov, bölgeye yönelik tren seferlerinin azaltıldığını duyurdu.

Belarus sınırında askeri hareketlilik

Zelenskiy, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan Belarus'taki Rus röle istasyonlarının kapatıldığını açıkladı.

Ukrayna istihbaratının istasyonların kapandığını tespit ettiğini belirten Zelenskiy, buna karşılık Belarus'un sınır hattında askeri amaçlar dışında bir işlevi olmayan yol altyapısı ile mühimmat ve yakıt depolama tesislerinin inşaatını sürdürdüğünü ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Ukrayna'yı, ülkesini savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Rusya'nın yanında durduğunu belirten Lukaşenko, Ukraynalılarla savaşma niyetinde olmadıklarını kaydetti.

Bu gelişmeler üzerine Ukrayna ordusu, Rusya ve Belarus sınırındaki Çernihiv bölgesinde kalan yaklaşık bin sivil için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere zorunlu tahliye emri verdi.

Öte yandan Reuters, Rusya'nın en büyük dördüncü petrol rafinerisi olan Norsi'nin, Ukrayna'nın dron saldırısında ana arıtma ünitesinin hasar görmesi üzerine faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.