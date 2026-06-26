Mehmet Şimşek: Erken seçim ihtimali çok düşük

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da katıldığı toplantıda enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini vurguladı ve erken seçim ihtimaline kapı kapattı.

Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini vurguladı. Ekonomi programına yönelik siyasi desteğin ise sürdüğünü söyledi.

Şimşek son dönemki gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu dile getirerek "Savaş büyük bir stres testi oldu biz ise rotamızı koruduk." ifadelerini kullandı.

Şimşek enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa düşmeyi sürdürmesinin olası olduğunun altını çizdi.

Cari açığın artış eğiliminde olduğunu fakat yönetilebilir seviyede kalacağını belirten Şimşek bütçe açığının da milli gelire oranı için belirlenen yüzde 3,5 hedefinin rahatlıkla ulaşılabilir olduğunu bildirdi.

İç borç çevirme oranının Ocak-Haziran 2026 döneminde yüzde 86,4 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, bu oranın yıl geneli için öngörülen yüzde 106 hedefinin altında bulunduğunu ifade etti.

Yılın yaklaşık yüzde 100 seviyesinde tamamlanmasının daha olası olduğunu kaydeden Şimşek, erken seçim ihtimaline de değindi.

Mehmet Şimşek bu ihtimalin oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.