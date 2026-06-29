Mehmet Şimşek’ten Batman Petrolspor'a ziyaret
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor'u ziyaret etti.
Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.
Mehmet Şimşek, Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Batman Petrolspor’u ziyaret etti.
Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Şimşek, yeni sezon öncesinde Batman Petrolspor'a başarı dileklerini iletti.
Batman Petrolsporlu futbolcular, Mehmet Şimşek’e isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.