İrfan Kerkuki: KDP’nin Kerkük’e dönüşüne karşı çıkanlar Türkmenleri temsil etmiyor

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani bu ayın başında, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kerkük’te işgal edilen bürolarının iade edilmesi talimatı vermişti. Bu karardan rahatsız olan Türkmen Cephesi, Arap Koalisyonu, Haşdi Şabi güçleri ve Kerkük’teki ithal Araplar çadır kurarak iki gündür Erbil-Kerkük yolunu kapatarak protestoda bulunuyor.

K24 haber bültenine konuk olan Türkmen Halk Partisi Başkanı İrfan Kerkuki, “Türkmenler adına şunu belirtmek isterim ki iki gündür Türkmenler adına KDP bürolarının açılmasına karşı gösteri düzenleyip açıklama yapanlar, Kerkük’teki Türkmen halkını temsil etmiyorlar” dedi.

Kerkuki, başta Esayib Ehlul Hak grubu olmak üzere Kerkük’ü işgal edip halka dayatmada bulunan bazı güç ve siyasi tarafların, bir grup toplayarak Türkmenler adına Irak Başbakanı’nın kararına karşı gösteriler düzenlediğini ve KDP’nin bürolarının açılmasına karşı çıktığını vurguladı.

Söz konusu protestocu grubun Esayib Ehlul Hak tarafından aldığı para karşılığı bu eylemleri düzenlediğini belirten Kerkuki, “Bunlar gerçekte Kerkük sokağını temsil etmiyor” ifadesini kullandı.

Kerkuki, “Bu gösterileri düzenleyenlerin amacı, Aralık ayında yapılacak il meclisi seçimlerinde bazı kazanımlar elde etmek ancak Kerkük halkı Kürt, Türkmen, Keldani ve Araplar olarak bunların farkındalar” diye konuştu.

İrfan Kerkuki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de büroları bulunan bazı Türkmen tarafları, Kerkük’te farklı bir tavır sergileyerek KDP’nin geri dönmesine karşı açıklama yapıyorlar. Bu tarafların kendilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Bunlar Kerkük’te Türkmen halkı ve cephesini temsil etmiyor. Türkmenler, KDP’nin Kerkük’e dönüşünden yanadır.”

Protestoların arkasındaki elin Kerkük’te istikrar, birliktelik ve kardeşliğin tesisine karşı çıktığını vurgulayan Kerkuki, “Bu yüzden hepimiz, Kürdistani güç ve taraflarla birlikte hareket etmeliyiz. KDP’nin Kerkük’e dönüşü, Kerkük’e hak, barış, huzur, istikrar ve kardeşliğin dönmesi anlamına geliyor. Ancak Kerkük’te dayatmayla bulunan bu siyasi taraflar durumu farklı tarafa çekmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Türkmen lider, 16 Ekim 2017 olayları sonrası Kerkük’ü işgal eden güç, taraf ve milislerin kentte siyasi çalışmaların özgürce yürütülmesine izin vermediğini belirterek, “Başta KDP ve Türkmen Halk Partisi olmak üzere siyasi partilerin büro ve ofislerini işgal etmekle kalmadılar özel mülkleri de işgal ettiler. Halen de işgali sürdürüyorlar” dedi.

KDP’NİN KERKÜK’E DÖNÜŞÜ

KDP’nin Kerkük’te 33 bürosu bulunuyor ve hepsi de boşaltılmıştı. Ancak kentteki KDP Yönetim Kurulu ana binası hali hazırda Kerkük Operasyonlar Komutanlığı’nın işgali altında bulunuyor.

16 Ekim 2017’de bir Kürt gücünün Haşdi Şabi’yla yaptığı anlaşma sonucunda Kerkük teslim edildi. KDP de tüm bürolarını boşaltıp kenti işgal altında olarak tanımladı. Sudani hükümetinin kurulmasının ardından KDP Kerkük’e yeniden dönmek istiyor.

18 Aralık’ta Irak’ta il meclisi seçimlerinin yapılması bekleniyor. 2005’ten bu yana seçimlerin yapılmadığı Kerkük’te de sandıklar kurulacak. KDP seçmenleri yerine oy kullanma çabası içinde olan Kerkük’ün dayatmayla atanan yönetimi ve bazı çevreler, KDP’nin Kerkük’e dönüşünden rahatsız.

2005’te Kürdistani taraflar Kerkük’te seçimlere Kardeşlik Listesi’yle girmiş ve il meclisindeki 41 sandalyeden 26’sını kazanmıştı. 16 Ekim 2017 olaylarından sonra ise dayatmayla atanan Arap vali, tüm yetkileri gasp etti.