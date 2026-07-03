TÜİK: Haziran ayında enflasyon yüzde 0,99 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından yayımlanan haziran dönemi raporuna göre, tüketici fiyatları yüzde 32,03, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 27,26 oranında yükseliş gösterdi.

Haziran ayında aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,80 oranında artış kaydetti. Tüketici fiyatlarındaki değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi.