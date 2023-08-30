Ezidi manken: Kürdistanlı kadınların sesini dünyaya taşımak istiyorum

DUHOK (K24)

Duhoklu manken Gülistan Guro, Kürdistan Bölgesi’ndeki elemeleri birincilikle geçerek, “Miss Ortadoğu ve Kuzey Afrika” elemelerine katılmaya hak kazandı.

K24’e konuşan Kürt manken, “Amacım genelde Iraklı kadınların, özelde ise Kürdistanlı ve Ezidi kadınların sesini Arap dünyası ile yurt dışına taşımaktır. Tüm dünyaya barış mesajını iletmek; kadınların büyük yeteneklere sahip olduğunu ve tüm yarışmalara katılıp başarılı olabileceklerini göstermektir” dedi.

Irak düzeyinde elemelere 40 kadının katıldığını ve bunlardan birinin ekim ayındaki yarışmaya katılacağını dile getiren Guro, pek çok zorluğa rağmen önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ezidi kadınların sosyal hayata ve iş dünyasına katılımını destekleyen örgüt olan DAK’ın Başkanı Sozan Sefer, K24’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“DAK olarak bugün Ezidi kadınların birçok alanda katılım gösterdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.”

Sefer, Ezidi kadınların kendi olan güveninin arttığını ve yaşadıkları baskıyı güce dönüştürdüğünü kaydetti.

Ekim’de bir Arap ülkesinde düzenlenmesi planlanan 'Miss Middle East and North Africa 2023' yarışmasına 22 ülkeden 300 kadın katılıyor. Listede Kürdistan da yer alıyor.