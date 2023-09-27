Irak’ta yangın faciası: Yüzden fazla ölü

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Ninova'ya bağlı Hamdaniye’de bir düğün salonunda çıkan yangın sonucu, yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi yaralandı.

Dün gece saatlerinde Hamdaniye’de bulunan bir düğün salonunda yangın çıktı. K24 muhabirinin aktardığına göre yaralılar Erbil ve Hamdaniye’deki farklı hastanelere kaldırıldı.

Farklı hastanelere kaldırılmaları nedeniyle şu ana kadar yangından etkilenenlerin sayısının tam olarak belirlenemediği vurgulanırken, yaşamını yitirenlerin bir kısmının kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yangından etkilenenlere yardım ulaştırılması amacıyla sağlık ve sivil savunma ekiplerinin görevlendirilmesi talimatını verdi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Barzanci ise Başbakan Barzani’nin talimatıyla, bir grup ambulans ile sağlık ekiplerinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Bakan Barzanci ayrıca Barzani’nin talimatıyla, yaralıların tedavi için Erbil’deki hastanelere kaldırılacağını belirtti.