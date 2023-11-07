Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Çekilmek istedi izin vermediler

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin 2’inci turunda çekilmek istediğini ancak çevresindekilerin buna izin vermediğini belirtirken, Kılıçdaroğlu’nun “arkamdan hançerlendim” açıklamasını üzerine almadığını söyledi.

CHP’nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, Sözcü Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Liderine asla ihanet etmediğini vurgulayan Özel, “Sokak değişim istiyor.” dedi.

İkinci tura kalan CHP genel başkan seçiminin ilk turunun ardından Kılıçdaroğlu’nun çekilme kararı vererek, elini kaldırmak için salona döndüğünü anlatan Özel, Kılıçdaroğlu’nun danışmanları tarafından bu kararından döndürüldüğünü dile getirdi.

Altılı Masa ve Millet İttifakı’nın geçmişte kaldığını ancak, İYİ Parti ile yeni bir diyalog için kapıları arayacaklarını aktaran Özel, Meral Akşener ile görüşmek istediğini ve gerekli yerlerde ittifak oluşturmalarının hiçbir sakıncası olmadığını ifade etti.

CHP Grup Toplantısı'nın devir teslim töreninden sonra yapılacağını söyleyen Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin tebrik mesajına da değinerek “Muharrem bey sıcak bir mesaj attı. Görüşmek isterse görüşeceğim. Kapımız çalarsa elbette görüşürüz.” dedi.

CHP genel başkanlığı için yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda kürsüde açıklamalarda bulunarak, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i eleştirerek, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördük.” demişti.