Politika

İsrail 24 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 24 subay ve askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
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ortadoğu Tel Aviv İsrail Gazze Şeridi asker subay savaş

HABER MERKEZİ 

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, dün Gazze Şeridi’nde Hamas militanlarıyla yaşanan çatışmada 24 subay ve askerlerinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hagari, askerlerden 21’inin Hamas'ın ordu tanklarına RPG füzeleri atması sonucu hayatını kayb ettiğini belirtti.

İsrail ordusuna göre savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 500'den fazla İsrail askeri öldürüldü.

Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.

İsrail ordusu dün akşam Gazze'deki çatışmalarda, 3 subayının öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin bu durum ile ilgili yayın yasağı getirdiği iddia edildi.

İddialara göre saldırıların yoğunlaştığı Han Yunus'ta iki binanın çökmesi sonucu 20'nin üzerinde İsrail asker hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalanlar arasında yüksek rütbeli subayların olduğu da bildirildi.

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