Avustralya Açık'ta Djokovic'i yenen Sinner, finalde

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Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin dünya 1 numarası Novak Djokovic'i 3-1 yenen Jannik Sinner, adını finale yazdırdı.

Melbourne'de düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı final maçında Sırp Djokovic ile İtalyan Sinner karşı karşıya geldi.

Sinner, 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle mücadeleyi 3-1 kazanarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline adını yazdırdı.

Djokovic, bu sonuçla 2018 Avustralya Açık'ın 4. turunda Güney Koreli Hyeon Chung'a yenildikten sonra turnuvada maç kaybetmiş oldu.

Sinner ise Sinner, Avustralya Açık'ta tekler finaline kalan ilk İtalyan tenisçi oldu. Turnuvada finale kalan en genç ikinci tenisçi ünvanını elde etti.

Jannik Sinner, finalde Rus Daniil Medvedev ile Alman Alexander Zverev arasındaki maçın galibiyle oynayacak.