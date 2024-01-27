Elon Musk'ı geride bıraktı: Dünyanın en zengin insanı "Arnault"

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Louis Vuitton Moet Hennessy şirketler grubunun başkanı Bernard Arnault, ABD'li girişimci Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.

Forbes dergisinin internet sitesine göre Bernard Arnault, 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolara yükselen servetiyle, şirketleri Tesla ve SpaceX ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaşan Elon Musk’ı ikinci sıraya düşürdü.

Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (179.9 milyar dolar), Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison (142.6 milyar dolar) ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg (138.8 milyar dolar) takip ediyor.

İlk on listesinde Berkshire Hathaway holdinginin başkanı Warren Buffett (125.9 milyar dolar) ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates (122.8 milyar dolar) de yer alıyor.