Amedspor, Düzcespor'u 3-0 yendi
HABER MERKEZİ
Amedspor, deplasmanda Düzcespor'u başarılı performansıyla 3-0 mağlup ederek, haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Amedspor, 42’nci dakikada Taner Gümüş'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda da performansını sürdürdü.
79’uncu dakikada Taner Gümüş'ün attığı golle skoru 2-0 yapan Amedspor, 90 artı 4’üncü dakikada Muhammed Enes Durmuş'un attığı golle, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Amedspor, aldığı bu galibiyet ile puanını 43’e yükselterek, 3’üncü sıradaki yerini korudu.