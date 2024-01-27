Spor

Amedspor, Düzcespor'u 3-0 yendi

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kürdistan Amedspor Düzcespor

HABER MERKEZİ 

Amedspor, deplasmanda Düzcespor'u başarılı performansıyla 3-0 mağlup ederek, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Amedspor, 42’nci dakikada Taner Gümüş'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda da performansını sürdürdü.

79’uncu dakikada Taner Gümüş'ün attığı golle skoru 2-0 yapan Amedspor, 90 artı 4’üncü dakikada Muhammed Enes Durmuş'un attığı golle, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Amedspor, aldığı bu galibiyet ile puanını 43’e yükselterek, 3’üncü sıradaki yerini korudu.

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