Kobani Davası'nda karar: Ahmet Türk’e 10 yıl, Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis cezası

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Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı açıkladı. Davada Ahmet Türk’e 10 yıl, Selahaddin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nda karar açıklandı. Duruşma, Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 11.15'te başladı.

İki sanığın hazır bulunduğu duruşmada avukatların erteleme talebi reddedilirken, mahkemede duruşmaya katılan sanıklara son sözleri soruldu.

Duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Saat 15.10'da mahkeme heyetinin salona gelmesiyle duruşma tekrar başladı.

Davada Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemenin açıkladığı kararlar şöyle:

Ahmet Türk: "Örgüt üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş: Hakkında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik etme suçundan 4 yıl altı ay, Diyarbakır’da yaptığı Newroz konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay, Diyarbakır’da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ali Ürküt: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 yıl hapse indirildi. Yargılama sürecindeki tutumu gerekçesiyle cezası 13 yıl 4 aya indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Alp Altınörs: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verildi. Takdiri indirimi yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Altan Tan: CMK 223’ten beraatine karar verildi.

Ayhan Bilgen: 302’den ve "örgüt üyeliğinden" ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Ayla Akat Ata: “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Artırım ve indirimle birlikte 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin göz önünde bulundurulmasıyla tahliyesine karar verildi.

Aynur Aşan: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aysel Tuğluk: "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasından beraatine karar verildi.

Ayşe Yağcı: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Tutukluluk hali göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Bülent Parmaksız: 16 yıl ceza verildi. İndirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl ceza verildi. Söz konusu cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı.

Dilek Yağlı: 16 yıl ceza verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl verildi. Cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Beyza Üstün: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" iddiası yönünden beraat kararı verildi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Emine Ayna: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10 yıl hapis cezası verildi

Figen Yüksekdağ: 6-8 Ekim olayları davasında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl, iki ayrı "terör örgütü propagandası" suçundan 3 yıl, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksekdağ, toplamda 30 yıl 3 ay hapis ceza verildi.

Gültan Kışanak: 6-8 Ekim olayları davasında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat eden, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak'a tahliye kararı verildi.

130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti, protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar ise sıralara vurup slogan attı ve salonu terk etti.