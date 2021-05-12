تهنئة رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة عيد الفطر المبارك

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 12 أيار (مايو) 2021، تهنئة للمسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر صناديد البيشمركة الأبطال وقوى الأمن الداخلي وأسر الشهداء الأكارم.

وفي هذه المناسبة السعيدة، نسأل الله جلّت قدرته أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وأن يجعل أيامنا أعياداً مفعمة بالخيرات والمسرّات، وأن يمّن علينا لتقترن هذه الأيام بنهاية المآسي والمعاناة والآلام، وأن تكون حافزاً للسلام والتآخي والمحبة والأمل بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

واغتنم هذه الفرصة لأهيب بالمواطنين كافة أن يأخذوا خطر وباء كورونا بجدية، وأن لا يتهاونوا في الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية فهي السبيل للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته خلال العيد السعيد وباقي الأيام.

عيد مبارك وكل عام وكوردستان مزدهرة دائماً..

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

12 أيار (مايو) 2021