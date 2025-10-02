البرلمان الألماني يكرّم مؤسسة بارزاني الخيرية تقديراً لخدماتها الإنسانية

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم وفد من البرلمان الفيدرالي الألماني (البوندستاغ) وعدد من المؤسسات البارزة في ألمانيا، اليوم الخميس، جائزة تقدير لمؤسسة البارزاني الخيرية نظير جهودها الإنسانية المتواصلة دون تمييز، مؤكدين أهمية عمل المؤسسة على المستوى المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء البرلمان الألماني: "من حق الشعب الكوردي الاعتزاز بامتلاكه مؤسسة مثل مؤسسة بارزاني الخيرية".

وشمل الوفد الدولي البارز، الذي زار المؤسسة، كلّاً من سردار يوكسل، عضو البرلمان الفيدرالي الألماني عن الحزب الحاكم (SPD) وعضو لجنة العلاقات الدولية في البرلمان، وكلاوس إنجل، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة (Evonik) للطاقة وعضو مجلس الاستثمارات والمانحين في ألمانيا، وهيندريك غروس، مسؤول مؤسسة إعلام (Schwäbische Medien)، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

وخلال الزيارة، قدّم سردار يوكسل رسمياً جائزة التقدير والشكر من أعضاء البرلمان الألماني إلى موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية.

وأشار موسى أحمد، خلال المراسم، إلى دعم الوفد لمشاريع المؤسسة على مدى عشر سنوات، مؤكداً مساهمتهم الكبيرة في تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين والأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد.

كما كشف أحمد عن زيارة مرتقبة لـ (12) عضواً من البرلمان الألماني إلى إقليم كوردستان في عيد النوروز المقبل، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تمثل تكريماً قيّماً لمؤسسة بارزاني الخيرية.

بدوره، شدّد سردار يوكسل على أن زيارته الأولى لإقليم كوردستان تمت وفق خطة محددة، مؤكداً أن مؤسسة بارزاني الخيرية تعد "شريكاً موثوقاً"، ووصف نموذج المؤسسة بأنه نادر على مستوى العالم.

كما أشاد يوكسل بمسيرة رئيس المؤسسة، قائلاً: "لقد قطعتم آلاف الكيلومترات لتصلوا إلينا، وللشعب الكوردي الحق في الاعتزاز بامتلاكه مؤسسة مثل مؤسسة بارزاني الخيرية، ونحن نسعى لتسجيل اسم هذه المؤسسة رسمياً في ألمانيا".