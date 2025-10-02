بوتين يؤكد أنه يراقب "عسكرة أوروبا" ويتعهد "الرد على التهديدات"

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، برد "قوي" على "عسكرة أوروبا"، في كلمة ألقاها خلال منتدى في جنوب روسيا.

وقال "نراقب عن كثب تنامي عسكرة أوروبا"، مضيفاً أن "الإجراءات الانتقامية الروسية لن تتأخر. سيكون الرد على هذا النوع من التهديدات قوياً جداً".

وأضاف بوتين أن "روسيا لن تظهر قط أي ضعف أو تردد".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أعقاب غزو أوكرانيا الذي دفع التكتل لتعزيز دفاعاته.

وفاقم خرق مسيرات أجواء الدنمارك وإستونيا وبولندا في عمليات تم تحميل موسكو مسؤوليتها، المخاوف من إمكانية اتساع رقعة حرب أوكرانيا.

واتّهم بوتين أوروبا بإثارة حالة من "الهستيريا" لتبرير زيادة الإنفاق الدفاعي مشدداً على أن روسيا لا تشكل أي تهديد. وقال موجهاً كلامه إلى الأوروبيين "اهدأوا".