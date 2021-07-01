داعش يشن هجوما على الشرطة الاتحادية بجنوب كركوك

أربيل (كوردستان 24)- شن مسلحو تنظيم داعش يوم الاربعاء، هجوما على الشرطة الاتحادية بجنوب كركوك، وفق ما افاد مراسل كوردستان 24.

وقال سوران كامران ان الشرطة الاتحادية صدت في وقت متأخر من ليلة امس الاربعاء، هجوما لمسلحي تنظيم داعش في قرية حسن شلال بداقوق جنوبي محافظة كركوك.

واكد المراسل ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، مشيرا الى ان سكان المنطقة ساندوا القوات الأمنية في التصدي لهجوم داعش.

واسفر الهجوم عن اصابة عدد من الجنود العراقيين وخسائر بشرية بين صفوف تنظيم داعش.

سوار احمد