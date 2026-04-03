حكومة كوردستان تمنح المكوّن المسيحي عطلة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد القيامة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن منح عطلة رسمية للمكونات المسيحية في كافة مؤسسات الإقليم، وذلك بمناسبة حلول "عيد القيامة المجيد".

وذكرت مديرية الإعلام والمعلومات في بيان رسمي، أنه استناداً إلى التقويم الرسمي المعتمد لدى حكومة الإقليم، فقد تقرر اعتبار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافق (5 و6 و7 نيسان 2026)، عطلة رسمية لكافة المواطنين والموظفين من المكون المسيحي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأوضح البيان أن الدوام الرسمي للمشمولين بالعطلة سيُستأنف بشكل اعتيادي يوم الأربعاء الموافق 8 نيسان 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة إقليم كوردستان على احترام المكونات الدينية والاحتفاء بمناسباتهم الرسمية المدرجة ضمن جدول العطلات السنوية للإقليم.