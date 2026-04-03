الإمارات تعلن مقتل مصري وإصابة 2 آخرين بسقوط شظايا اعتراض هجوم إيراني

2026-04-03 23:33

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي في بيان، مساء الجمعة، وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين جراء سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، بحسب ما أوردت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية المصرية أثناء عملية إخلاء الموقع، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، اثنين من الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية المصرية.

وأضاف مكتب أبوظبي الإعلامي أن الحادث، الذي تم الإعلان عنه سابقاً، نجم عنه اندلاع حريقين في الموقع، حيث باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية، وتمكنت من السيطرة على الوضع.

وأشار البيان إلى أن الحادث تسبب في "أضرار جسيمة بالمنشآت"، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل أعمال التقييم للوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة عن تعاملها مع حادثة سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز إثر اعتراض ناجح من قبل الدفاعات الجوية.

مشيرة إلى أنه تم تعليق العمليات في المنشآت بسبب نشوب حريق يتم التعامل معه.

وقال بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي: "تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثة سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية".