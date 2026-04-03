محافظ أربيل ينفي إقامة مجلس عزاء لمسؤول في النظام السابق ويتوعّد بملاحقة مروجي الشائعات قانونياً

2026-04-03 22:24

أربيل (كوردستان 24)- نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بشكل قاطع الأنباء والشائعات التي تداولتها بعض القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة أحد مسؤولي النظام السابق في مدينة أربيل وإقامة مجلس عزاء له.

وأكد خوشناو في توضيحٍ رسمي، أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة ولا أساس لها".

مشدداً على أنه لم يُقم أي مجلس عزاء للمسؤول المذكور في أربيل ولن يُقام أبداً.

وأعرب المحافظ عن أسفه لانجرار بعض القنوات "غير المهنية" والشخصيات خلف هذه الأخبار الكاذبة واستهداف مكانة المدينة.

وفيما يأتي نص التوضيح:

بخصوص الشائعات التي تم تداولها في عدد من القنوات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وفاة أحد مسؤولي النظام السابق في مدينة أربيل وإقامة مجلس عزاء له لمدة ثلاثة أيام، نؤكد رفضنا القاطع لهذه الأخبار وننفيها بشكل تام، ونشدد على أن هذه الادعاءات بعيدة عن الحقيقة ولا أساس لها من الصحة.

كما نؤكد أنه لم يُقم أي مجلس عزاء لذلك المسؤول في أربيل ولن يُقام.

ولتوضيح الرأي العام، نأسف أن بعض القنوات التي تفتقر إلى المهنية استهدفت أربيل كعادتها، ولذلك لاحظنا أن بعض الأشخاص غير المطلعين أدلوا بتصريحات وتعليقات حول هذا الموضوع بناءً على تلك الأخبار الكاذبة.

ومن هنا نعلن أننا نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص، مهما كان موقعه أو منصبه، وكذلك بحق جميع القنوات التي قامت بنشر هذه الأخبار الكاذبة، ومواجهتهم بالمساءلة والإجراءات القانونية الصارمة.

أوميد خوشناو

محافظ أربيل

2026/4/3