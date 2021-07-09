مبعوث روسي: انسحاب أمريكا من أفغانستان "إشارة" لكورد سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف الجمعة إن انسحاب الولايات المتحدة عسكرياً من أفغانستان يعطي دلالة على نية الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ونقلت قناة روسيا اليوم (آر.تي) الروسية المدعومة من الكرملين عن لافرينتييف قوله إن "الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قراراً في سحب قواتها من سوريا بصورة مفاجئة كما فعلوا في أفغانستان".

وأضاف المبعوث الروسي "هذا الأمر يعد إشارة واضحة للكورد.. هذه إشارة بأن الأمريكيين قد يتخذون يوما ما قرارا مماثلا، وأعتقد أنهم سيتخذونه".

وقال إن بلاده تبقى "على تواصل وثيق مع الكورد ونحملهم على تنظيم حوار مع دمشق للتوصل إلى حل وسط والخروج باتفاقات محددة".

وأضاف لافرينتييف أن قرار الانسحاب من سوريا اُتخذ من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي تمت مراجعته وتأجيله ببساطة إلى أجل غير مسمى، وأردف قائلاً "أعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يمكن أن يحدث في أي وقت".

وقال المبعوث الروسي إن "بغداد مصممة على انسحاب الوحدة العسكرية الأمريكية من البلاد. وإذا حدث هذا وسُحبت الكتيبة الأمريكية من العراق، فسيصبح الحفاظ عليها في سوريا ببساطة مستحيلاً بسبب الصعوبات اللوجستية".