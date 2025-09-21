محمود عباس يرحّب باعتراف دول غربية بدولة فلسطين

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد باعتراف كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، معتبرا ذلك "خطوة على طريق السلام العادل والدائم".

وقال عباس في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن الاعتراف يشكّل "خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

ورأى أن اعتراف هذه الدول "بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد على هامشها قمة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول تتقدمها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وبحسب عباس فإن هذا الاعتراف "جزء من الجهود الدولية المنسقة لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ حل الدولتين".

