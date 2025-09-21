بيشوا هوراماني يؤكد قرب توقيع اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، قرب توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة النفط في حكومة إقليم كوردستان، والنفط العراقية، والشركات المنتجة للنفط.

وقال هوارماني لـ كوردستان24: إن"حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات إنتاج النفط توصلت إلى اتفاق".

وأضاف: "إنها مسألة وقت ومع توقيع الاتفاق، لن تكون هناك عقبات أمام تحويل الرواتب وعلى الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها وترسل رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأفاد مراسل كوردستان24، بالعاصمة بغداد، بأن مجلس الدولة قدّم تقريره النهائي بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، إلى مجلس الوزراء العراقي.

ويناقش مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية مستقلة، مسألة الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، إذ من الممكن أن يكون لرأي المجلس تأثير على مسار الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.

وكان المجلس قد عقد ثلاثة اجتماعات الاسبوع الماضي، لبحث الملف ذاته، لكنه أجّل البت بالقرار في المرات الثلاث الذي اجتمع خلالها برئاسة القاضي عبد الكريم خصباك رئيس المجلس وقضاة ومستشاري المجلس.

وتعدُّ قرارات مجلس الدولة وآراءه الاستشارية غير ملزمة للجهات الحكومية، على عكس قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر باتة وملزمة للجميع.

وهذا يعني أن رأي المجلس بشأن إيرادات الإقليم سيكون بمثابة تفسير قانوني مهم، لكن القرار النهائي يبقى بيد مجلس الوزراء.

ويتألف مجلس الدولة من رئيس، وهو حالياً القاضي عبد الكريم خصباك، ونائبين، بالإضافة إلى 23 مستشاراً وقاضياً، من بينهم قاضيان من الكورد.

أبرز مهام المجلس:

تقديم المشورة: يقدم المشورة القانونية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب).

إصدار الفتاوى: يصدر فتاوى قانونية لتوضيح النصوص القانونية عند وجود خلاف في التفسير بين الوزارات أو الجهات الحكومية.

صياغة القوانين: يلعب دوراً رئيسياً في صياغة ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة.

القضاء الإداري: يختص بالنظر في القضايا الإدارية من خلال محكمة القضاء الإداري التابعة له.

التوضيح القانوني: يعمل على توضيح النصوص القانونية الملتبسة.