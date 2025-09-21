تحديد موعد اختيار البرلمان السوري الانتقالي في 5 تشرين الأول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا الأحد، إجراء العملية الانتخابية غير المباشرة لاختيار أعضاء برلمان انتقالي في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بناء على الإعلان الدستوري الصادر بعد سقوط النظام السابق.

ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

ومن المقرّر أن يضمّ مجلس الشعب الجديد الذي سيمارس مهامه التشريعية لفترة انتقالية من خمس سنوات، 210 أعضاء: 140 منهم تنتخبهم هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، و70 عضوا يعيّنهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وقالت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عبر تطبيق تلغرام الأحد، إنّ الانتخابات ستجري في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر "في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية".

ولكن وفقا لما أعلنته في نهاية آب/أغسطس، فقد تمّ تأجيل التصويت في محافظة السويداء (جنوب) ذات الغالبية الدرزية والتي شهدت أعمال عنف في تموز/يوليو، وفي محافظتي الرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب الوضع الأمني والسياسي.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه نص على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الكورد.

ووفقا للإعلان الدستوري، سيتم اختيار أعضاء البرلمان لمدّة عامين ونصف عام قابلة للتجديد، ويمارس صلاحياته التشريعية إلى حين إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة.

وتعرّضت آلية اختيار أعضاء مجلس الشعب المقبل لانتقادات. وأشار المعترضون إلى تركيز السلطات في أيدي الرئيس وغياب تمثيل المكوّنات العرقية والدينية في البلاد.

